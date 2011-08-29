Результаты 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо вышло вверх таблицы

Завершился 8-й тур Чемпионата Украины по футболу Днепр - Динамо 0:4 (Попов 24, Милевский 25, Ярмоленко 47, 70) Ильичевец - Ворскла 4:1 (Тищенко 14, Кожанов 61, 86, Фомин 83 – Янузи 63) Черноморец - Шахтер 2:2 (Бурдужан 5, 89 – Жадсон 25, Мхитарян 85) Карпаты - Металлист 1:2 (Маркес 83 - Шавьер 31, Девич 89) Напомним, что ранее сыграли Кривбасс – Заря 2:1 Арсенал – Таврия 2:3 Металлург - Александрия 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Иванко 83 - Сидоренко 28) Волынь - Оболонь (Майкон 44 - Тимченко 12) *** Матчи 9-го тура состоятся 9 сентября Александрия (7) - Карпаты (5) Таврия (14) - Кривбасс (13) 10 сентября Ворскла (11) - Черноморец (5) Шахтер (20) - Волынь (12) Металлист (18) - Арсенал (12) 11 сентября Заря (7) - Днепр (9) Оболонь (4) - Металлург (7) Динамо (20) - Ильичевец (8)

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