Результаты 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

06:58, 29 августа 2011
Спорт
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Динамо вышло вверх таблицы

Завершился 8-й тур Чемпионата Украины по футболу

Днепр - Динамо 0:4 (Попов 24, Милевский 25, Ярмоленко 47, 70)

Ильичевец - Ворскла 4:1 (Тищенко 14, Кожанов 61, 86, Фомин 83 – Янузи 63)

Черноморец - Шахтер 2:2 (Бурдужан 5, 89 – Жадсон 25, Мхитарян 85)

Карпаты - Металлист 1:2 (Маркес 83 - Шавьер 31, Девич 89)

Напомним, что ранее сыграли

Кривбасс – Заря 2:1

Арсенал – Таврия 2:3

Металлург - Александрия 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Иванко 83 - Сидоренко 28)

Волынь - Оболонь (Майкон 44 - Тимченко 12)

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Матчи 9-го тура состоятся

9 сентября

Александрия (7) - Карпаты (5)

Таврия (14) - Кривбасс (13)

10 сентября

Ворскла (11) - Черноморец (5)

Шахтер (20) - Волынь (12)

Металлист (18) - Арсенал (12)

11 сентября

Заря (7) - Днепр (9)

Оболонь (4) - Металлург (7)

Динамо (20) - Ильичевец (8)

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