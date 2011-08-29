Результаты 8-го тура Чемпионата Украины по футболу
Динамо вышло вверх таблицы
Завершился 8-й тур Чемпионата Украины по футболу
Днепр - Динамо 0:4 (Попов 24, Милевский 25, Ярмоленко 47, 70)
Ильичевец - Ворскла 4:1 (Тищенко 14, Кожанов 61, 86, Фомин 83 – Янузи 63)
Черноморец - Шахтер 2:2 (Бурдужан 5, 89 – Жадсон 25, Мхитарян 85)
Карпаты - Металлист 1:2 (Маркес 83 - Шавьер 31, Девич 89)
Напомним, что ранее сыграли
Кривбасс – Заря 2:1
Арсенал – Таврия 2:3
Металлург - Александрия 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Иванко 83 - Сидоренко 28)
Волынь - Оболонь (Майкон 44 - Тимченко 12)
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Матчи 9-го тура состоятся
9 сентябряАлександрия (7) - Карпаты (5)
Таврия (14) - Кривбасс (13)
10 сентября
Ворскла (11) - Черноморец (5)
Шахтер (20) - Волынь (12)
Металлист (18) - Арсенал (12)
11 сентября
Заря (7) - Днепр (9)
Оболонь (4) - Металлург (7)
Динамо (20) - Ильичевец (8)