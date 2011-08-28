МЮ забил Арсеналу 8 мячей

Три гола форварда сборной Англии по футболу Уэйна Руни помогли "Манчестер Юнайтед" одержать победу над лондонским "Арсеналом" в матче третьего тура чемпионата страны - 8:2.

"Красные дьяволы" на своем поле отправили восемь мячей в ворота лондонцев, обескровленных потерей дисквалифицированных Жервиньо, Александра Сонга, Эммануэля Фримпонга, а также травмированного Томаса Вермалена. До перерыва в составе "МЮ" отличилась Дэниэл Уэлбек (22-я минута), Эшли Янг (28-я) и Руни (41-я), а Тео Уолкотт на 3-й добавленной к первому тайму минуте отквитал один мяч. Форвард "канониров" Робин ван Перси не реализовал пенальти на 27-й минуте.

Во второй половине характер игры не изменился. Руни вновь забил на 64-й минуте, а на 82-й точно пробил с 11-метровой отметки. Еще по разу поразили ворота "Арсенала" Нани (67-я минута), Пак Чжи Сун (70-я) и Эшли Янг (91-я), оформивший дубль, ван Перси вписал свою фамилию на табло на 74-й минуте. Усугубил кадровые проблемы лондонцев удаленный на 77-й минуте защитник Карл Дженкинсон.

Команда Арсена Венгера в трех стартовых турах набрала одно очко, "Юнайтед", как и их земляки из "Сити", все три матча выиграли.

Еще в одном матче воскресенья "Сток Сити" на чужом поле одолел "Вест Бромвич", автором единственного мяча на 90-й минуте стал Райан Шоттон.

РИА Новости