Динамо разгромило Днепр

19:22, 28 августа 2011
Спорт
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Заканчивается 8-й тур

Закончился центральный матч 8-го тура Чемпионата Украины по футболу. В Днепропетровске киевские «динамовцы» поиздевались над местным «Днепром». Окончательный счет матча – 0:4.

Голы: Попов 24, Милевский 25, Ярмоленко 47, 70.

На данный момент закончились еще два матчи:

Ильичевец - Ворскла 4:1 (Тищенко 14, Кожанов 61, 86, Фомин 83 – Янузи 63).

Черноморец - Шахтер 2:2 (Бурдужан 5, 89 – Жадсон 25, Мхитарян 85)

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