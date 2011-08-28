Динамо разгромило Днепр

Заканчивается 8-й тур

Закончился центральный матч 8-го тура Чемпионата Украины по футболу. В Днепропетровске киевские «динамовцы» поиздевались над местным «Днепром». Окончательный счет матча – 0:4. Голы: Попов 24, Милевский 25, Ярмоленко 47, 70. На данный момент закончились еще два матчи: Ильичевец - Ворскла 4:1 (Тищенко 14, Кожанов 61, 86, Фомин 83 – Янузи 63). Черноморец - Шахтер 2:2 (Бурдужан 5, 89 – Жадсон 25, Мхитарян 85)

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