Украинец Владимир КЛИЧКО обязан до весны 2013 года защитить титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА, WBA) в супертяжелом весе в бою с россиянином Александром ПОВЕТКИНЫМ, завоевавшим пояс "регулярного" чемпиона по этой же версии.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом объявили руководители ВБА после того как вчера в немецком Эрфурте А.ПОВЕТКИН в 12-раундовом титульном поединке победил узбека Руслана ЧАГАЕВА по очкам единогласным решением судей.

Пояс по версии ВБА стал вакантным после того как его завоевал украинец Владимир КЛИЧКО. По правилам этой организации, чемпиону, владеющему титулами по другим версиям (а у Владимира КЛИЧКО их стало три), присваивается звание "Суперчемпиона", а "регулярный" пояс объявляется вакантным и его оспаривают первый и второй номера рейтинг-листа. На тот момент первую строчку занимал Р.ЧАГАЕВ, вторую – А.ПОВЕТКИН.

А.ПОВЕТКИН уже дважды отказывался от встречи с Владимиром КЛИЧКО - сначала из-за травмы, потом из-за неготовности, но сейчас он стал обязательным претендентом на встречу с Владимиром КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, свой последний бой чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Владимиром КЛИЧКО провел 2 июня в Гамбурге – тогда он победил обладателя пояса WBA, британца Девида ХЕЯ.