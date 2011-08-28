Платини: Мы выбрали нелегкий путь, отдав Евро Украине и Польше

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель ПЛАТИНИ в который раз высказал уверенность, что подготовка к чемпионату Европы 2012 года будет успешно завершена, а сам турнир Украина и Польша организуют на самом высоком уровне.

Как сегодня сообщает Информационный центр «Украина-2012», об этом М.ПЛАТИНИ заявил 26 августа на пресс-конференции в Монако.

«Мы интенсивно готовимся к Евро-2012. Были некоторые трудности, но на чемпионате Европы 2012 года в Украине и Польше все будет хорошо. Мы просили, чтобы стадионы были готовы за два года до начала турнира, но это не всегда возможно. Это очень тяжелая работа. Все будет сделано своевременно», – сказал М.ПЛАТИНИ.

Кроме того, президент УЕФА отметил, что для руководящего органа европейского футбола продвижение спорта №1 в мире на Восток является очень важным аспектом развития.

«Мы выбрали нелегкий путь, отдав Евро двум восточноевропейским странам, но с точки зрения развития – это прекрасный выбор», – подчеркнул М.ПЛАТИНИ.

Как сообщал УНИАН, в Украине к Евро-2012 уже готовы стадионы в Харькове и Донецке. Арены в Киеве и Львове планируют сдать в эксплуатацию осенью этого года.

В Польше продолжается строительство стадионов в Варшаве, которое предусматривается закончить в декабре этого года, и во Вроцлаве.