"Кривбасс" одержал победу над "Зарей" 2:1. Оба мяча хозяева забили в последние 10 минут встречи. В Киеве "Таврия" победила "Арсенал" 3:2, и потеснила "канониров" с четвертого места.

Кривбасс (Кривой Рог) – Заря (Луганск) 2:1

Арсенал (Киев) – Таврия (Симферополь) 2:3

Интересный факт – "Арсенал" в этом сезоне отлично сыграл на выезде, но еще ни разу не победил в домашних стенах. "Таврия" еще никому не проиграла в нынешнем сезоне.

На 38-й минуте Сергей Симоненко неудачно прервал прострел, срезав мяч в свои ворота 0:1. На 47-й минуте Сергей Назаренко (перешедший из "Днепра") забил со штрафного 0:2.

На 76-й минуте Александр Ковпак опередил защитника и поразил ворота своей бывшей команды (в Киев этот нападающий перебрался в 2010 году из "Таврии") 1:2. На 89-й минуте Хомин сбил Гигиадзе. "Фол последней надежды" – удаление и пенальти, который реализовал пострадавший 1:3.

В компенсированное время 11-метровый реализовал Мазилу 2:3.

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