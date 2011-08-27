В Киеве открыли первый скейт-парк

Сегодня, 27 августа, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ торжественно открыл в парке «Нивки» первый скейт-парк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Молодежь - это активная и очень перспективная часть населения нашего города, за ней будущее. Поэтому важно, чтобы это поколение росло здоровым, и именно спорт помогает укрепляться физически и развивать силу воли. К сожалению, до этого времени в Киеве не создавались условия для экстремальных видов спорта. Поэтому я рекомендовал председателям райгосадминистраций одновременно с реконструкцией парков и скверов предусматривать обустройство спортивных площадок, в частности для таких видов спорта, как скейтбординг», – отметил А.ПОПОВ.

Председатель КГГА заверил, что в будущем городская власть планирует открыть в каждом районе Киева по несколько таких парков и площадок.

Размер скейт-парка, расположенного по адресу: просп. Победы, 82, возле памятника Д.Коротченко (ст. м. «Берестейская»), - 20х21 м. Площадка ограждена со всех сторон, имеет идеальное асфальтовое покрытие, соответствующее освещение, скамейки для зрителей. Здесь смонтированы основные спортивные элементы скейт-парка: разгон и квотерпайт, спайн, средний квотерпайп, перила закругленные, фан-бокс с перилами, джамп-бокс.