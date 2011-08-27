Чемпионат Италии по футболу срывается на глазах

Первый тур чемпионата Италии по футболу сезона-2011/12, матчи которого должны были состояться 27 и 28 августа, отменен. Союз футболистов Италии (AIC) объявил забастовку, так как ему не удалось договориться об условиях нового коллективного соглашения с руководителями клубов серии А, сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный сайт серии А.

Прошлое коллективное соглашение между игроками и клубами истекло по окончании сезона-2010/11. AIC сделал клубам предложение подписать временный договор до конца сезона-2011/12, но лига отказалась.

Как отмечает AFP, главной причиной разногласий стал "налог солидарности" - введенная правительством Италии антикризисная мера. Она заключается в том, что люди с высоким уровнем доходов должны платить дополнительный налог.

Руководители итальянских клубов считают, что этот налог должны платить сами игроки. По словам представителей AIC, футболисты в принципе не против платить "налог солидарности", но не хотят быть единственными людьми в Италии, которые его платят. Игроки требуют, чтобы этот налог был оформлен законодательно.

Кроме того, AIC настаивает, чтобы в случае разногласий с тренерами или руководителями клубов, игроков, имеющих действующий контракт, нельзя было отстранять от тренировок с основным составом команды.

Министр спорта Италии Рокки Крими сказал, что в глазах граждан Италии забастовка футболистов является "самой ненормальной" в истории страны. Крими призвал стороны забыть о личных разногласиях и закончить этот "неприемлемый" спор.