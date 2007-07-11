Шева приступил к тренировкам в США (фото)
12:57, 11 июля 2007Спорт
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22 июля Челси выйдет против команды Бекхэма
|Фото АР
Ближайшие товарищеские матчи "Челси" в Америке:
15 июля "Челси" – "Клуб Америка" 04:00 по киевскому времени
18 июля "Челси" – "Сувон Блювингз" 06:00 по киевскому времени
22 июля "Челси" – "Лос Анджелес" 03:30 по киевскому времени
Ожидается, что в матче 22 июля за "Лос-Анджелес" сыграет новобранец клуба Дэвид Бекхэм.
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