Шева приступил к тренировкам в США (фото)

10 июля состоялась первая открытая тренировка "Челси" в калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Ближайшие две недели лондонский клуб будет находится на тренировочном сборе в США.

Ближайшие товарищеские матчи "Челси" в Америке:

15 июля "Челси" – "Клуб Америка" 04:00 по киевскому времени

18 июля "Челси" – "Сувон Блювингз" 06:00 по киевскому времени

22 июля "Челси" – "Лос Анджелес" 03:30 по киевскому времени

Ожидается, что в матче 22 июля за "Лос-Анджелес" сыграет новобранец клуба Дэвид Бекхэм.

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