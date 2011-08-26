Результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

Команды рвутся с низа таблицы

Завершаются сегодняшние матчи Чемпионата Украины по футболу Металлург - Александрия 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Иванко 83 - Сидоренко 28) Волынь - Оболонь 1:1 (Майкон 44 - Тимченко 12). Завтра тур продолжат... Кривбасс (10) - Заря (7) Арсенал (12) - Таврия (11) ... и завершат в воскресенье Ильичевец (5) - Ворскла (11) Днепр (9) - Динамо (17) Черноморец (4) - Шахтер (19) Карпаты (5) - Металлист (15)

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