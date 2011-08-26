Результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:28, 26 августа 2011
Спорт
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Команды рвутся с низа таблицы

Завершаются сегодняшние матчи Чемпионата Украины по футболу

Металлург - Александрия 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Иванко 83 - Сидоренко 28)

Волынь - Оболонь 1:1 (Майкон 44 - Тимченко 12).

Завтра тур продолжат...

Кривбасс (10) - Заря (7)

Арсенал (12) - Таврия (11)

... и завершат в воскресенье

Ильичевец (5) - Ворскла (11)

Днепр (9) - Динамо (17)

Черноморец (4) - Шахтер (19)

Карпаты (5) - Металлист (15)

 

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