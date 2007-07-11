Финал Кубка Украины по футболу 2008 впервые пройдет за пределами Киева

Финал Кубка Украины по футболу 2008 года пройдет в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА, первого вице-президента Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО, такое решение было принято накануне в Одессе на заседании исполнительного комитета Федерации футбола Украины.

Ранее с предложением провести финал Кубка Украины в Харькове в исполком ФФУ обратился первый заместитель председателя облгосадминистрации, председатель Харьковской областной федерации футбола Владимир БАБАЕВ.

Харьковская инициатива была поддержана членами исполкома, и, по информации В.БАБАЕВА, финал Кубка состоится 28 мая 2008 г. на стадионе «Металлист».

Сейчас активно ведутся работы по реконструкции стадиона. Как отметил В.БАБАЕВ, до 28 мая часть стадиона, где сидят болельщики, включая Восточную и Южную трибуны, будет готова, и после этого спортивная арена сможет вместить до 43 тысяч болельщиков.

Впервые финал Кубка Украины будет проводиться за пределами Киева. По словам С.СТОРОЖЕНКО, этот матч станет центральным событием празднования 100-летия харьковского футбола.

«Вообще, подготовка и проведение таких масштабных спортивных соревнований, таких как матч нашей «молодежки», матчи Кубка УЕФА и, конечно же, финал Кубка Украины рассматривается нами и как определенный этап подготовки Харьковской области к Евро-2012», - отметил С.СТОРОЖЕНКО.