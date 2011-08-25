Ворскла, Динамо и Металлист прошли в групповой этап Лиги Европы

23:01, 25 августа 2011
Спорт
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А Днепр и Карпаты - хорошо сыграли

Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы

Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузи 37, Баранник 72, 78). Первый матч 1:2

Спартак Москва - Легия 2:3 (2:2)

Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1)

ПСВ - Рид 5:0 (0:0)

АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0)

Динамо Киев - Литекс 1:0. Милевский 74 (2:1)

Газ-Метан - Аустрия 1:0 (1:3)

Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2)

Хапоэль Т-А - Экранас 4:0 (0:1)

ЦСКА София - Стяуа 1:1 (0:2)

Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0)

Динамо Тбилиси - АЕК 1:1 (0:1)

Рапид Бухарест - Шленск 1:0 (3:1)

Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2)

Хельсинборг - Стандард 1:3 (0:1)

Шальке - ХИК 6:1 (0:2)

Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1)

Днепр - Фулхэм 1:0. Шахов 22 (0:3)

Брюгге - Зестапони 2:0 (3:3)

Гимараэш - Атлетико 0:4 (0:2)

Рейнджерс - Марибор 1:1 (1:2)

Сьон - Селтик 3:1 (0:0)

Панатинаикос - Маккаби Т-А 2:1 (0:3)

Алания - Бешикташ 2:0 (0:3)

Сошо - Металлист 0:4. Соса 6, Кристальдо 11, 41, Тайсон 51 (0:0)

Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1)

Работнички - Лацио 1:3 (0:6)

Бирмингем - Насьонал 3:0 (0:0)

Сток Сити - Тун 4:1 (1:0)

Алкмаар - Олесунн 6:0 (1:1)

ПСЖ - Дифферданж 2:0 (4:0)

Тоттенхэм - Хартс 0:0 (5:0)

Карпаты - ПАОК 1:1. Лукас 45 пен. - Балафакс 55 (0:2)

Партизан - Шэмрок Роверс 1:2 (1:1)

Зальцбург - Омония 1:0 (1:2)

Севилья - Ганновер 1:1 (1:2)

 

 

Спортинг - Нордшелланд 2:1 (0:0)

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Трабзонспор - Атлетик. Матч отменен, поскольку решением Федерации футбола Турции Трабзонспор переведен в розыгрыш Лиги чемпионов. УЕФА одобрила это решение.

 

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