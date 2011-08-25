Ворскла, Динамо и Металлист прошли в групповой этап Лиги Европы
А Днепр и Карпаты - хорошо сыграли
Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы
Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузи 37, Баранник 72, 78). Первый матч 1:2
Спартак Москва - Легия 2:3 (2:2)
Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1)
ПСВ - Рид 5:0 (0:0)
АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0)
Динамо Киев - Литекс 1:0. Милевский 74 (2:1)
Газ-Метан - Аустрия 1:0 (1:3)
Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2)
Хапоэль Т-А - Экранас 4:0 (0:1)
ЦСКА София - Стяуа 1:1 (0:2)
Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0)
Динамо Тбилиси - АЕК 1:1 (0:1)
Рапид Бухарест - Шленск 1:0 (3:1)
Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2)
Хельсинборг - Стандард 1:3 (0:1)
Шальке - ХИК 6:1 (0:2)
Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1)
Днепр - Фулхэм 1:0. Шахов 22 (0:3)
Брюгге - Зестапони 2:0 (3:3)
Гимараэш - Атлетико 0:4 (0:2)
Рейнджерс - Марибор 1:1 (1:2)
Сьон - Селтик 3:1 (0:0)
Панатинаикос - Маккаби Т-А 2:1 (0:3)
Алания - Бешикташ 2:0 (0:3)
Сошо - Металлист 0:4. Соса 6, Кристальдо 11, 41, Тайсон 51 (0:0)
Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1)
Работнички - Лацио 1:3 (0:6)
Бирмингем - Насьонал 3:0 (0:0)
Сток Сити - Тун 4:1 (1:0)
Алкмаар - Олесунн 6:0 (1:1)
ПСЖ - Дифферданж 2:0 (4:0)
Тоттенхэм - Хартс 0:0 (5:0)
Карпаты - ПАОК 1:1. Лукас 45 пен. - Балафакс 55 (0:2)
Партизан - Шэмрок Роверс 1:2 (1:1)
Зальцбург - Омония 1:0 (1:2)
Севилья - Ганновер 1:1 (1:2)
Спортинг - Нордшелланд 2:1 (0:0)
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Трабзонспор - Атлетик. Матч отменен, поскольку решением Федерации футбола Турции Трабзонспор переведен в розыгрыш Лиги чемпионов. УЕФА одобрила это решение.