Ворскла, Динамо и Металлист прошли в групповой этап Лиги Европы

А Днепр и Карпаты - хорошо сыграли

Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузи 37, Баранник 72, 78). Первый матч 1:2 Спартак Москва - Легия 2:3 (2:2) Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1) ПСВ - Рид 5:0 (0:0) АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0) Динамо Киев - Литекс 1:0. Милевский 74 (2:1) Газ-Метан - Аустрия 1:0 (1:3) Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2) Хапоэль Т-А - Экранас 4:0 (0:1) ЦСКА София - Стяуа 1:1 (0:2) Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0) Динамо Тбилиси - АЕК 1:1 (0:1) Рапид Бухарест - Шленск 1:0 (3:1) Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2) Хельсинборг - Стандард 1:3 (0:1) Шальке - ХИК 6:1 (0:2) Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1) Днепр - Фулхэм 1:0. Шахов 22 (0:3) Брюгге - Зестапони 2:0 (3:3) Гимараэш - Атлетико 0:4 (0:2) Рейнджерс - Марибор 1:1 (1:2) Сьон - Селтик 3:1 (0:0) Панатинаикос - Маккаби Т-А 2:1 (0:3) Алания - Бешикташ 2:0 (0:3) Сошо - Металлист 0:4. Соса 6, Кристальдо 11, 41, Тайсон 51 (0:0) Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1) Работнички - Лацио 1:3 (0:6) Бирмингем - Насьонал 3:0 (0:0) Сток Сити - Тун 4:1 (1:0) Алкмаар - Олесунн 6:0 (1:1) ПСЖ - Дифферданж 2:0 (4:0) Тоттенхэм - Хартс 0:0 (5:0) Карпаты - ПАОК 1:1. Лукас 45 пен. - Балафакс 55 (0:2) Партизан - Шэмрок Роверс 1:2 (1:1) Зальцбург - Омония 1:0 (1:2) Севилья - Ганновер 1:1 (1:2) Спортинг - Нордшелланд 2:1 (0:0) *** Трабзонспор - Атлетик. Матч отменен, поскольку решением Федерации футбола Турции Трабзонспор переведен в розыгрыш Лиги чемпионов. УЕФА одобрила это решение.

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