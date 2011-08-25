Шахтер сыграет в ЛЧ с Порту, Зенитом и АПОЕЛем

19:13, 25 августа 2011
Спорт
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Результаты жеребьевки

Завершилась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА

Группа А. Бавария, Вильярреал, Манчестер Сити, Наполи

Группа В. Интер, ЦСКА, Лилль, Трабзонспор

Группа С. МЮ, Бенфика, Базель, Оцелул

Группа D. Реал, Лион, Аякс, Динамо Загреб

Группа E. Челси, Валенсия, Байер, Генк

Группа F. Арсенал, Марсель, Олимпиакос, Боруссия

Группа G. Порту, Шахтер, Зенит, АПОЕЛ

Группа Н. Барселона, Милан, БАТЭ, Виктория

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Матчи назначены на:

1 тур. 13-14 сентября

2 тур. 27-28 сентября

3 тур. 18-19 октября

4 тур. 1-2 ноября

5 тур. 22-23 ноября

6 тур. 6-7 декабря

 

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