Украинских биатлонисток лишили президентской стипендии

Украинские биатлонистки Валя и Вита Семеренко, а также Елена Пидгрушная, из-за допингового скандала уже два месяца не получают президентскую стипендию.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

«На данный момент стипендию мы не получаем, и очень хочется верить в то, что это действительно какая-то ошибка, которую исправят. Когда изначально мы с сестрой и Леной узнали о сложившейся ситуации, мы, мягко говоря, были шокированы. Мы сразу же обратились за разъяснениями к старшему тренеру, и он сказал, что вопрос решается. Но как видите, решается он уже 2 месяца и пока безрезультатно. Хочется надеяться, что стипендию нам таки будут платить, — сказала спортсменка. - Как нам объяснили тренеры, то на стипендию нас подавали в списке за медали чемпионата мира. Но, к сожалению, у нас произошла очень неприятная ситуация, о которой вы знаете, а приказом на получение стипендии за золотую медаль в эстафете на Чемпионате Европы нас не подстраховали».

Напомним, Украина лишилась медалей в эстафете на чемпионате мира из-за дисквалификации Оксаны Хвостенко. В то же время, сестры Семеренко и Е.Пидгрушная имеют право на президентскую стипендию, так как они выиграли эстафету на чемпионате Европы.

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