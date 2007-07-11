Путин: Бороться с расхищением средств для олимпийского Сочи будет спецгруппа
Как уберечь от расхищения 12 млрд. долларов
|Владимир Путин
На совещании с членами правительства глава российского государства, который участвовал в презентации заявки Сочи в Гватемале, отметил, что в подписанном им указе о подготовке и проведении Олимпийский игр в Сочи в одном из пунктов говорится о необходимости создания безопасных условий для гостей и участников Олимпиады.
"Трактовать его мы должны широко. Намерен обратиться в Генпрокуратуру и создать соответствующую рабочую группу по обеспечению безопасности в будущем и по сопровождению проектов возведения необходимых объектов с тем, чтобы мы деньги расходовали рационально и чтобы не допускать ни в коем случае расхищения государственных ресурсов", - сказал президент РФ.
На мероприятия по подготовке Сочи к Олимпиаде-2014 выделяются 12 миллиардов долларов - половина будет из государственного бюджета, а остальное - из внебюджетных источников.
"Это означает, что деньги, запланированные нами, в том числе в рамках трехлетнего бюджета, должны быть использованы рационально: строительство дорог, мостов, тоннелей, связи, водоснабжения, канализации, электроснабжения", - отметил Путин.
"Я прошу вас действовать также настойчиво и также профессионально, как мы действовали при продвижении заявки Сочи", - заявил Путин, обращаясь к членам кабинета министров.