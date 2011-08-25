Результаты матчей Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" одержал победу над итальянским "Удинезе" со счетом 2:1 во втором матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, прошедшем в среду в Удине, и вышел в групповой этап турнира.

Первая встреча между командами, состоявшаяся 16 августа в Лондоне, закончилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Англии.

Футболисты казанского "Рубина" не сумели пробиться в основную стадию Лиги чемпионов, сыграв вничью с французским "Лионом".

Матч, проходивший в Казани, завершился со счетом 1:1. Неделей ранее французский клуб на свое поле добился победы 3:1.

В групповой этап Лиги чемпионов вышел белорусский БАТЭ, одержавший на выезде победу над австрийским "Штурмом" со счетом 2:0 (в первой игре была зафиксирована ничья - 1:1).

Чешская "Виктория" выбила из розыгрыша датский "Копенгаген" - 2:1 (в первой встрече клуб из Чехии также был сильнее со счетом 3:1).

Португальская "Бенфика" вышла в групповой этап благодаря победе над голландским "Твенте" - 3:1 (в первом матче команды не выявили победителя - 2:2).

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, сообщает РИА Новости.

Лига чемпионов

Квалификация

Плей-офф

Ответные матчи

Удинезе Италия – Арсенал Англия – 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – Ди Натале (39), 1:1 – ван Перси (55), 1:2 – Уолкотт (70).

Первый матч: 0:1.

Штурм Австрия – БАТЭ Беларусь – 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – А. Володько (36), 0:2 – Симич (69).

Первый матч: 1:1.

Виктория Пльзень Чехия – Копенгаген Дания – 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – Боланьос (32), 1:1 – Бакош (68), 2:1 – Дурис (90).

Первый матч: 3:1.

Бенфика Португалия – Твенте Нидерланды – 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: 1:0 – Витцель (46), 2:0 – Луизао (59), 3:0 – Витцель (66), 3:1 – Руис (85).

Первый матч: 2:2.

Рубин Россия – Лион Франция – 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – Натхо (77), 1:1 – Коне (87).

Первый матч – 1:3.

Gazeta.ua