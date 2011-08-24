Результаты матчей Лиги чемпионов

Ответные игры раунда плей-офф

Завершился первый день ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. АПОЕЛ - Висла Краков 3:1 (Первый матч 0:1) Генк - Маккаби Хайфа 2:1 (1:2). По пенальти 4:1 Мальме - Динамо Загреб 2:0 (1:4) Вильяреал - Оденсе 3:0 (0:1) Цюрих - Бавария 0:1 (0:2) Сегодня играют Рубин - Лион (Первый матч 1:3) Виктория Пльзень - Копенгаген (3:1) Штурм - БАТЭ (1:1) Бенфика - Твенте (2:2) Удинезе - Арсенал (0:1)

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