Результаты матчей Лиги чемпионов

08:20, 24 августа 2011
Спорт
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Ответные игры раунда плей-офф

Завершился первый день ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

АПОЕЛ - Висла Краков 3:1 (Первый матч 0:1)

Генк - Маккаби Хайфа 2:1 (1:2). По пенальти 4:1

Мальме - Динамо Загреб 2:0 (1:4)

Вильяреал - Оденсе 3:0 (0:1)

Цюрих - Бавария 0:1 (0:2)

Сегодня играют

Рубин - Лион (Первый матч 1:3)

Виктория Пльзень - Копенгаген (3:1)

Штурм - БАТЭ (1:1)

Бенфика - Твенте (2:2)

Удинезе - Арсенал (0:1)

 

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