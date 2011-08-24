Результаты матчей Лиги чемпионов
08:20, 24 августа 2011Спорт
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Ответные игры раунда плей-офф
Завершился первый день ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
АПОЕЛ - Висла Краков 3:1 (Первый матч 0:1)
Генк - Маккаби Хайфа 2:1 (1:2). По пенальти 4:1
Мальме - Динамо Загреб 2:0 (1:4)
Вильяреал - Оденсе 3:0 (0:1)
Цюрих - Бавария 0:1 (0:2)
Сегодня играютРубин - Лион (Первый матч 1:3)
Виктория Пльзень - Копенгаген (3:1)
Штурм - БАТЭ (1:1)
Бенфика - Твенте (2:2)
Удинезе - Арсенал (0:1)
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