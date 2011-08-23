Болельщик погиб, когда возвращался в сектор с перерыва

В Харькове милиция задержала подозреваемого в убийстве футбольного болельщика.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, потерпевший умер 19 августа в больнице после того, как он был госпитализирован в бессознательном состоянии с травмами головы со стадиона «Металлист».

Предварительно установлено, что задержанный 17-летний житель области в ходе футбольного матча «Сошо» (Франция) – «Металлист» (Харьков) 18 августа около 23.00 на стадионе Харькова во время внезапно возникшей ссоры нанес существенные телесные травмы потерпевшему. Врачи обнаружили у него многочисленные телесные повреждения. У потерпевшего была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом плеча, кома. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 19 августа после проведенной операции он умер. Согласно акту судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате полученных многочисленных травм.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренно тяжелое телесное повреждение, приведшее к смерти потерпевшего).

По данным ОСО, задержанный сам признал свою вину и рассказал, что 18 августа на стадионе «Металлист», когда болельщики возвращались после перерыва в матче на свои места, в проходе между секторами между ними возникла толчея, во время которой он толкнул мужчину, который упал с лестницы на бетонный пол. Его слова подтверждаются многочисленными показаниями свидетелей.