На Северном Кавказе погибла альпинистка из Одессы
14:44, 21 августа 2011Спорт
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Тело будут искать завтра
Туристка из Украины сорвалась с высоты 4,2 километра в горах Северной Осетии и разбилась насмерть, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
"Она находилась в составе группы из Украины города Одессы. На высоте 4200 метров на Кораугомском перевале обвалился карниз, в результате этого девушка сорвалась в пропасть", - сказал собеседник.
По его словам, в понедельник для эвакуации тела погибшей туристки к месту трагедии выдвинутся группы спасателей из Северо-Осетинского отряда МЧС, а также Кисловодска, Ставрополя и Карачаево-Черкесии.
За последний месяц это уже четвертый турист, который погибает в горах Северной Осетии, отмечает агентство.
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