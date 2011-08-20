Результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:48, 20 августа 2011
Спорт
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На две игры один гол

Завершились очередные матчи 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Александрия - Оболонь 1:0 (Кабанов 73) 

Черноморец - Волынь 0:0

Напомним, что вчера сыграли...

Заря - Арсенал 0:3 (Кобахидзе 16, 53, Ковпак 62)

...а завтра тур завершат

Ворскла (10) - Днепр (8)

Шахтер (16) - Ильичевец (5)

Таврия (10) - Карпаты (4)

Металлист (12) - Металлург (4)

Динамо (14) - Кривбасс (10)

 

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