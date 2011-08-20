Результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

На две игры один гол

Завершились очередные матчи 7-го тура Чемпионата Украины по футболу Александрия - Оболонь 1:0 (Кабанов 73) Черноморец - Волынь 0:0 Напомним, что вчера сыграли... Заря - Арсенал 0:3 (Кобахидзе 16, 53, Ковпак 62) ...а завтра тур завершат Ворскла (10) - Днепр (8) Шахтер (16) - Ильичевец (5) Таврия (10) - Карпаты (4) Металлист (12) - Металлург (4) Динамо (14) - Кривбасс (10)

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