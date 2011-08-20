Результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу
21:48, 20 августа 2011Спорт
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На две игры один гол
Завершились очередные матчи 7-го тура Чемпионата Украины по футболу
Александрия - Оболонь 1:0 (Кабанов 73)
Черноморец - Волынь 0:0
Напомним, что вчера сыграли...
Заря - Арсенал 0:3 (Кобахидзе 16, 53, Ковпак 62)
...а завтра тур завершат
Ворскла (10) - Днепр (8)
Шахтер (16) - Ильичевец (5)
Таврия (10) - Карпаты (4)
Металлист (12) - Металлург (4)
Динамо (14) - Кривбасс (10)
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