Англичане выбрали лучший гол в истории футбола (видео)

Английский футбольный журнал World Soccer обнародовал список самых красивых голов в истории футбола. Первое место занял проход и точный удар Диего Марадоны в матче 1/4 финала чемпионата мира 1986 года Аргентина - Англия (2:1), сообщает Лента.ру. Марадона получил мяч на своей половине поля, обыграл пятерых соперников и поразил пустые ворота.

В том матче капитан сборной Аргентины забил два гола. Сначала он открыл счет, переправив мяч в ворота голкипера англичан Питера Шилтона рукой. Марадона долгое время отказывался признать, что сыграл не по правилам, говоря, что гол был забит "божьей рукой", но спустя много лет рассказал, что действовал намеренно.

Второе место занял гол форварда сборной Голландии Марко ван Бастена в финале чемпионата Европы 1988 года против СССР (2:0). На третью позицию журнал World Soccer поместил удар Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов - 2001/02 "Реал" (Мадрид) - "Байер" (Леверкузен). Английский журнал назвал также лучший матч и лучшую команду в истории футбола. Самой зрелищной игрой признан полуфинал чемпионата мира 1970 года Италия - Германия (4:3), а лучшей командой - сборная Бразилии, выигравшая первенство планеты в том же 1970 году.

Гол Марадоны

