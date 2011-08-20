Европейскую программу безопасности стадионов адаптировали к Украине

В сентябре на НСК «Олимпийский» в Киеве начнутся учения стюардов, которые будут отвечать за безопасность и гостеприимство на стадионах во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НСК «Олимпийский», всего будет подготовлено 850 стюардов.

НСК «Олимпийский» будет готовить стюардов из числа курсантов учебных заведений, в частности Академии МВД. 1260 кандидатов в стюарды для стадионов Киева и Львова, отобранных еще в июне, начнут свою подготовку 19 сентября. В течение недели 23 квалифицированных тренера будут обучать будущих стюардов по программе Европейской ассоциации по безопасности стадионов, которая предварительно была адаптирована для Украины.

Уже с середины ноября на «Олимпийском» будет создан учебный центр, задачей которого станет подготовка еще 400 стюардов из числа гражданских.

«Основными критериями отбора станут – доброжелательность и умение улыбаться. Ведь стюард – это прежде всего коммуникатор, 99% его функций – это общение с посетителями стадиона», - сказали в пресс-центре, отметив, что также предпочтение будет отдаваться кандидатам, владеющим иностранными языками "хотя бы на базовом уровне".