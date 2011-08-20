Заря и Арсенал открыли 7-й тур Чемпионата Украины по футболу
00:18, 20 августа 2011Спорт
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Арсенал выигрывает только на выезде
Матчем Заря - Арсенал начался 7-й тур Чемпионата Украины по футболу
Заря - Арсенал 0:3 (Кобахидзе 16, 53, Ковпак 62)
Арсенал упорно выигрывает только на полях соперника. С 12 очками он, по крайней мере до вечера, пробудет на третьем месте в таблице первенства .
Завтра тур продолжат...
Александрия (4) - Оболонь (3)
Черноморец (3) - Волынь (10)
...и 21 августа завершат
Ворскла (10) - Днепр (8)
Шахтер (16) - Ильичевец (5)
Таврия (10) - Карпаты (4)
Металлист (12) - Металлург (4)
Динамо (14) - Кривбасс (10)
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