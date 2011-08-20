Заря и Арсенал открыли 7-й тур Чемпионата Украины по футболу

Матчем Заря - Арсенал начался 7-й тур Чемпионата Украины по футболу

Заря - Арсенал 0:3 (Кобахидзе 16, 53, Ковпак 62)

Арсенал упорно выигрывает только на полях соперника. С 12 очками он, по крайней мере до вечера, пробудет на третьем месте в таблице первенства .

Завтра тур продолжат...

Александрия (4) - Оболонь (3)

Черноморец (3) - Волынь (10)

...и 21 августа завершат

Ворскла (10) - Днепр (8)

Шахтер (16) - Ильичевец (5)

Таврия (10) - Карпаты (4)

Металлист (12) - Металлург (4)

Динамо (14) - Кривбасс (10)