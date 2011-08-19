Результаты матчей Лиги Европы

07:04, 19 августа 2011
Спорт
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В плей-офф участвуют 5 украинских команд

5 украинских клубов завершили первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА

Литекс - Динамо Киев 1:2 (Янев 13 - Нинкович 7 пен., Идейе 77)

Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошеенко 32, Ребенок 89 - Никулае 58)

ПАОК - Карпаты 2:0 (Анастасиадис 15, Лино 56)

Металлист - Сошо 0:0

Фулхэм - Днепр 3:0 (Хьюз 38, Демпси 43, 49)

***

Результаты остальных матчей.

Финский ХИК сенсационно взял верх над "Шальке", братиславский "Слован" нанес поражение "Роме". Со своей стороны, репутацию грандов поддержали "Лацио", ПСЖ и "Тоттенхэм", забив соперникам "сколько хотели".

ХИК - Шальке 2:0

Слован Братислава - Рома 1:0

Лацио - Работнички 6:0

Дифферданж - ПСЖ 0:4

Хартс - Тоттенхэм 0:5

***

Омония, Ренн, Марибор, Андерлехт, Рапид выиграли встречи, в которых соперник открыл счет

Омония - Зальцбург 2:1

Црвена Звезда - Ренн 1:2

Бурсаспор - Андерлехт 1:2

Шленск - Рапид Бухарест 1:3

Марибор - Рейнджерс 2:1

***

Зафиксированы 4 ничьи с голами...

Зестапони - Брюгге 3:3

Легия - Спартак Москва 2:2

Олесунн - Алкмаар 1:1

Шэмрок Роверс - Партизан 1:1

... и 8 (включая Металлист - Сошо) нулевых

Нордшелланд - Спортинг 0:0

Русенборг - АЕК Ларнака 0:0

Насьонал - Бирмингем 0:0

Атлетик - Трабзонспор 0:0

Селтик - Сьон 0:0

Рид - ПСВ 0:0

Брага - Янг Бойз 0:0

***

В остальных матчах

Локомотив - Спартак Трнава 2:0

Бешикташ - Алания 3:0

АЕК - Динамо Тбилиси 1:0

Экранас - Хапоэль Т-А 1:0

Васлуй - Спарта 2:0

Маккаби Т-А - Панатинаикос 3:0

Стяуа - ЦСКА София 2:0

Тун - Сток Сити 0:1

Стандард - Хельсинборг 1:0

Атлетико - Гимараэш 2:0

Ганновер - Севилья 2:1

Аустрия Вена - Газ-Метан 3:1

***

Ответные встречи - 25 августа

 

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