Результаты матчей Лиги Европы
В плей-офф участвуют 5 украинских команд
5 украинских клубов завершили первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА
Литекс - Динамо Киев 1:2 (Янев 13 - Нинкович 7 пен., Идейе 77)
Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошеенко 32, Ребенок 89 - Никулае 58)
ПАОК - Карпаты 2:0 (Анастасиадис 15, Лино 56)
Металлист - Сошо 0:0
Фулхэм - Днепр 3:0 (Хьюз 38, Демпси 43, 49)
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Результаты остальных матчей.
Финский ХИК сенсационно взял верх над "Шальке", братиславский "Слован" нанес поражение "Роме". Со своей стороны, репутацию грандов поддержали "Лацио", ПСЖ и "Тоттенхэм", забив соперникам "сколько хотели".
ХИК - Шальке 2:0
Слован Братислава - Рома 1:0
Лацио - Работнички 6:0
Дифферданж - ПСЖ 0:4
Хартс - Тоттенхэм 0:5
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Омония, Ренн, Марибор, Андерлехт, Рапид выиграли встречи, в которых соперник открыл счет
Омония - Зальцбург 2:1
Црвена Звезда - Ренн 1:2
Бурсаспор - Андерлехт 1:2
Шленск - Рапид Бухарест 1:3
Марибор - Рейнджерс 2:1
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Зафиксированы 4 ничьи с голами...
Зестапони - Брюгге 3:3
Легия - Спартак Москва 2:2
Олесунн - Алкмаар 1:1
Шэмрок Роверс - Партизан 1:1
... и 8 (включая Металлист - Сошо) нулевых
Нордшелланд - Спортинг 0:0
Русенборг - АЕК Ларнака 0:0
Насьонал - Бирмингем 0:0
Атлетик - Трабзонспор 0:0
Селтик - Сьон 0:0
Рид - ПСВ 0:0
Брага - Янг Бойз 0:0
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В остальных матчах
Локомотив - Спартак Трнава 2:0
Бешикташ - Алания 3:0
АЕК - Динамо Тбилиси 1:0
Экранас - Хапоэль Т-А 1:0
Васлуй - Спарта 2:0
Маккаби Т-А - Панатинаикос 3:0
Стяуа - ЦСКА София 2:0
Тун - Сток Сити 0:1
Стандард - Хельсинборг 1:0
Атлетико - Гимараэш 2:0
Ганновер - Севилья 2:1
Аустрия Вена - Газ-Метан 3:1
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Ответные встречи - 25 августа