Результаты матчей Лиги Европы

В плей-офф участвуют 5 украинских команд

5 украинских клубов завершили первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА Литекс - Динамо Киев 1:2 (Янев 13 - Нинкович 7 пен., Идейе 77) Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошеенко 32, Ребенок 89 - Никулае 58) ПАОК - Карпаты 2:0 (Анастасиадис 15, Лино 56) Металлист - Сошо 0:0 Фулхэм - Днепр 3:0 (Хьюз 38, Демпси 43, 49) *** Результаты остальных матчей. Финский ХИК сенсационно взял верх над "Шальке", братиславский "Слован" нанес поражение "Роме". Со своей стороны, репутацию грандов поддержали "Лацио", ПСЖ и "Тоттенхэм", забив соперникам "сколько хотели". ХИК - Шальке 2:0 Слован Братислава - Рома 1:0 Лацио - Работнички 6:0 Дифферданж - ПСЖ 0:4 Хартс - Тоттенхэм 0:5 *** Омония, Ренн, Марибор, Андерлехт, Рапид выиграли встречи, в которых соперник открыл счет Омония - Зальцбург 2:1 Црвена Звезда - Ренн 1:2 Бурсаспор - Андерлехт 1:2 Шленск - Рапид Бухарест 1:3 Марибор - Рейнджерс 2:1 *** Зафиксированы 4 ничьи с голами... Зестапони - Брюгге 3:3 Легия - Спартак Москва 2:2 Олесунн - Алкмаар 1:1 Шэмрок Роверс - Партизан 1:1 ... и 8 (включая Металлист - Сошо) нулевых Нордшелланд - Спортинг 0:0 Русенборг - АЕК Ларнака 0:0 Насьонал - Бирмингем 0:0 Атлетик - Трабзонспор 0:0 Селтик - Сьон 0:0 Рид - ПСВ 0:0 Брага - Янг Бойз 0:0 *** В остальных матчах Локомотив - Спартак Трнава 2:0 Бешикташ - Алания 3:0 АЕК - Динамо Тбилиси 1:0 Экранас - Хапоэль Т-А 1:0 Васлуй - Спарта 2:0 Маккаби Т-А - Панатинаикос 3:0 Стяуа - ЦСКА София 2:0 Тун - Сток Сити 0:1 Стандард - Хельсинборг 1:0 Атлетико - Гимараэш 2:0 Ганновер - Севилья 2:1 Аустрия Вена - Газ-Метан 3:1 *** Ответные встречи - 25 августа

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