Уэйн Руни отправил телеоператора в нокдаун

Съемки рекламного клипа компании Nike с участием форварда сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни закончились забавным инцидентом. Футболист, пожонглировав мячем около минуты, мощно пробил в объектив телекамеры. Удар получился настолько сильным, что оператор упал на землю, пишет английское издание The Sun.

Руни принимал участие в съемках ролика, рекламирующего модель футбольных бутс Total90 Laser. В то время, пока футболист демонстрировал свою технику, режиссер просил его показать что-нибудь особенное. В конце концов, руководитель съемок сказал Руни, что он может делать, что хочет, после чего мяч полетел в объектив камеры, сообщает Лента.ру.

Издание разместило на сайте газеты видеозапись инцидента, сделанную с камеры, в которую попал мяч.