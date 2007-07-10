Уэйн Руни отправил телеоператора в нокдаун
09:56, 10 июля 2007Спорт
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Съемки клипа закончились инцидентом
|Уэйн Руни
Руни принимал участие в съемках ролика, рекламирующего модель футбольных бутс Total90 Laser. В то время, пока футболист демонстрировал свою технику, режиссер просил его показать что-нибудь особенное. В конце концов, руководитель съемок сказал Руни, что он может делать, что хочет, после чего мяч полетел в объектив камеры, сообщает Лента.ру.
Издание разместило на сайте газеты видеозапись инцидента, сделанную с камеры, в которую попал мяч.
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