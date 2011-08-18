Динамо и Ворскла выиграли матчи Лиги Европы
А Металлист, Днепр и Карпаты - нет
Завершились первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА
Легия - Спартак Москва 2:2
Экранас - Хапоэль Т-А 1:0
Локомотив - Спартак Трнава 2:0
Васлуй - Спарта 2:0
Зестапони - Брюгге 3:3
ХИК - Шальке 2:0
Аустрия Вена - Газ-Метан 3:1
Литекс - Динамо Киев 1:2 (Янев 13 - Нинкович 7 пен., Идейе 77)
Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошеенко 32, Ребенок 89 - Никулае 58)
Олесунн - Алкмаар 1:1
Омония - Зальцбург 2:1
Маккаби Т-А - Панатинаикос 3:0
Стяуа - ЦСКА София 2:0
Тун - Сток Сити 0:1
Бешикташ - Алания 3:0
Бурсаспор - Андерлехт 1:2
ПАОК - Карпаты 2:0 (Анастасиадис 15, Лино 56)
Нордшелланд - Спортинг 0:0
Шленск - Рапид Бухарест 1:3
Стандард - Хельсинборг 1:0
Металлист - Сошо 0:0
Фулхэм - Днепр 3:0 (Хьюз 38, Демпси 43, 49)
Ганновер - Севилья 2:1
Црвена Звезда - Ренн 1:2
Шэмрок Роверс - Партизан 1:1
Русенборг - АЕК Ларнака 0:0
Слован Братислава - Рома 1:0
Дифферданж - ПСЖ 0:4
Хартс - Тоттенхэм 0:5
Марибор - Рейнджерс 2:1
Насьонал - Бирмингем 0:0
АЕК - Динамо Тбилиси 1:0
Атлетик - Трабзонспор 0:0
Лацио - Работнички 6:0
Селтик - Сьон 0:0
Рид - ПСВ 0:0
Атлетико - Гимараэш 2:0
Брага - Янг Бойз 0:0
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Ответные встречи - 25 августа