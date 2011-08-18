Динамо и Ворскла выиграли матчи Лиги Европы

22:20, 18 августа 2011
Спорт
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А Металлист, Днепр и Карпаты - нет

Завершились первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА

Легия - Спартак Москва 2:2

Экранас - Хапоэль Т-А 1:0

Локомотив - Спартак Трнава 2:0

Васлуй - Спарта 2:0

Зестапони - Брюгге 3:3

ХИК - Шальке 2:0

Аустрия Вена - Газ-Метан 3:1

Литекс - Динамо Киев 1:2 (Янев 13 - Нинкович 7 пен., Идейе 77)

Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошеенко 32, Ребенок 89 - Никулае 58)

Олесунн - Алкмаар 1:1

Омония - Зальцбург 2:1

Маккаби Т-А - Панатинаикос 3:0

Стяуа - ЦСКА София 2:0

Тун - Сток Сити 0:1

Бешикташ - Алания 3:0

Бурсаспор - Андерлехт 1:2

ПАОК - Карпаты 2:0 (Анастасиадис 15, Лино 56)

Нордшелланд - Спортинг 0:0

Шленск - Рапид Бухарест 1:3

Стандард - Хельсинборг 1:0

Металлист - Сошо 0:0

Фулхэм - Днепр 3:0 (Хьюз 38, Демпси 43, 49)

Ганновер - Севилья 2:1

Црвена Звезда - Ренн 1:2

Шэмрок Роверс - Партизан 1:1

Русенборг - АЕК Ларнака 0:0

Слован Братислава - Рома 1:0

Дифферданж - ПСЖ 0:4

Хартс - Тоттенхэм 0:5

Марибор - Рейнджерс 2:1 

Насьонал - Бирмингем 0:0

АЕК - Динамо Тбилиси 1:0

Атлетик - Трабзонспор 0:0

Лацио - Работнички 6:0

Селтик - Сьон 0:0

Рид - ПСВ 0:0

Атлетико - Гимараэш 2:0

Брага - Янг Бойз 0:0

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Ответные встречи - 25 августа

 

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