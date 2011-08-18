Динамо и Ворскла выиграли матчи Лиги Европы

А Металлист, Днепр и Карпаты - нет

Завершились первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА Легия - Спартак Москва 2:2 Экранас - Хапоэль Т-А 1:0 Локомотив - Спартак Трнава 2:0 Васлуй - Спарта 2:0 Зестапони - Брюгге 3:3 ХИК - Шальке 2:0 Аустрия Вена - Газ-Метан 3:1 Литекс - Динамо Киев 1:2 (Янев 13 - Нинкович 7 пен., Идейе 77) Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошеенко 32, Ребенок 89 - Никулае 58) Олесунн - Алкмаар 1:1 Омония - Зальцбург 2:1 Маккаби Т-А - Панатинаикос 3:0 Стяуа - ЦСКА София 2:0 Тун - Сток Сити 0:1 Бешикташ - Алания 3:0 Бурсаспор - Андерлехт 1:2 ПАОК - Карпаты 2:0 (Анастасиадис 15, Лино 56) Нордшелланд - Спортинг 0:0 Шленск - Рапид Бухарест 1:3 Стандард - Хельсинборг 1:0 Металлист - Сошо 0:0 Фулхэм - Днепр 3:0 (Хьюз 38, Демпси 43, 49) Ганновер - Севилья 2:1 Црвена Звезда - Ренн 1:2 Шэмрок Роверс - Партизан 1:1 Русенборг - АЕК Ларнака 0:0 Слован Братислава - Рома 1:0 Дифферданж - ПСЖ 0:4 Хартс - Тоттенхэм 0:5 Марибор - Рейнджерс 2:1 Насьонал - Бирмингем 0:0 АЕК - Динамо Тбилиси 1:0 Атлетик - Трабзонспор 0:0 Лацио - Работнички 6:0 Селтик - Сьон 0:0 Рид - ПСВ 0:0 Атлетико - Гимараэш 2:0 Брага - Янг Бойз 0:0 *** Ответные встречи - 25 августа

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