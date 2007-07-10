Микаэль Лаудруп заменит Бернда Шустера в ”Хетафе”

Ушедшего в мадридский "Реал" Бернда Шустера в "Хетафе" заменит известный в прошлом датский футболист Микаэль Лаудруп, сообщает официальный сайт клуба.

О том, что Шустер стал новым наставником "Королевского клуба", сменив на этом послу итальянского специалиста Фабио Капелло, официально стало известно в понедельник. В тот же день руководство "Хетафе" объявило, что с Микаэлем Лаудрупом подписан двухлетний контракт.

В предстоящем евросезоне "Хетафе" будет представлять Испанию в Кубке УЕФА.

РИА "Новости"