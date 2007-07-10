Микаэль Лаудруп заменит Бернда Шустера в ”Хетафе”
05:22, 10 июля 2007Спорт
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Сообщает официальный сайт клуба
|Микаэль Лаудруп
О том, что Шустер стал новым наставником "Королевского клуба", сменив на этом послу итальянского специалиста Фабио Капелло, официально стало известно в понедельник. В тот же день руководство "Хетафе" объявило, что с Микаэлем Лаудрупом подписан двухлетний контракт.
В предстоящем евросезоне "Хетафе" будет представлять Испанию в Кубке УЕФА.
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