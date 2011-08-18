Результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов

06:17, 18 августа 2011
Спорт
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День домашних побед

Сыграны первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Висла Краков - АПОЕЛ 1:0

Маккаби Хайфа - Генк 2:1

Динамо Загреб - Мальме 4:1

Оденсе - Вильяреал 1:0

Бавария - Цюрих 2:0

Ответные встречи - 23 августа

Напомним, что вчера играли

Копенгаген - Виктория Пльзень 1:3

БАТЭ - Штурм 1:1

Твенте - Бенфика 2:2

Арсенал - Удинезе 1:0

Лион - Рубин 3:1

Ответные матчи - 24 августа

 

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