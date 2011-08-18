Результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов

День домашних побед

Сыграны первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Висла Краков - АПОЕЛ 1:0 Маккаби Хайфа - Генк 2:1 Динамо Загреб - Мальме 4:1 Оденсе - Вильяреал 1:0 Бавария - Цюрих 2:0 Ответные встречи - 23 августа Напомним, что вчера играли Копенгаген - Виктория Пльзень 1:3 БАТЭ - Штурм 1:1 Твенте - Бенфика 2:2 Арсенал - Удинезе 1:0 Лион - Рубин 3:1 Ответные матчи - 24 августа

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