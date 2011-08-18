Результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов
06:17, 18 августа 2011Спорт
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День домашних побед
Сыграны первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Висла Краков - АПОЕЛ 1:0
Маккаби Хайфа - Генк 2:1
Динамо Загреб - Мальме 4:1
Оденсе - Вильяреал 1:0
Бавария - Цюрих 2:0
Ответные встречи - 23 августа
Напомним, что вчера играли
Копенгаген - Виктория Пльзень 1:3
БАТЭ - Штурм 1:1
Твенте - Бенфика 2:2
Арсенал - Удинезе 1:0
Лион - Рубин 3:1
Ответные матчи - 24 августа
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