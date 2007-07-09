Что делали Ахметов и Ярославский в прикарпатской резиденции Ющенко

Украина может привлечь средства Европейского Союза на построение инфраструктуры в рамках подготовки к финальной части Чемпионата Европы по футболу (Евро-2012).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

По его словам, глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО и Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ в ходе своей встречи определили основные приоритеты деятельности украинско-польского Координационного совета по подготовке к Евро-2012 на ближайший период. Это вопросы финансирования, а также вопрос построения инфраструктуры двух стран.

Президенты также обсуждали, каким образом на эти потребности можно привлечь средства Европейского Союза. А.ЧАЛЫЙ заметил, что в данном случае у Польши есть больше возможностей, поскольку Польская Республика имеет средства Евросоюза.

«Что касается Украины, часть денег (ЕС - УНИАН) могут быть привлечены для построения пограничных пунктов пересечения границы, возможно привлечение европейских денег из Европейского банка реконструкции и развития на развитие украинской инфраструктуры для Евро-2012», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Также он сообщил, что по результатам сегодняшней встречи правительствам двух стран поручено до 15 сентября подготовить текст межгосударственного соглашения относительно проведения Евро-2012. А.ЧАЛЫЙ напомнил, что президенты договорились провести следующую встречу на территории Польши ориентировочно в конце сентября - в первой декаде октября. А.ЧАЛЫЙ выразил убеждение, что на этой встрече соглашение будет подписано.

Отвечая на вопрос журналистов, в каком качестве на встрече присутствовали бизнесмены Ринат АХМЕТОВ и Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, А.ЧАЛЫЙ заметил, что в рамках сегодняшнего расширенного заседания делегаций двух государств состоялась презентация проекта подготовки к Евро-2012, который разработала консалтинговая компания «Маккензи». А.ЧАЛЫЙ заметил, что эта работа была проведена при содействии Р.АХМЕТОВА.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ привлечен к подготовке Евро-2012 в части финансирования, реконструкции стадиона и других инфраструктурных объектов в Харькове, а Р.АХМЕТОВ один из ключевых инвесторов строительства стадиона в Донецке.