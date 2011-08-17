Результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов

Сыгран первый день

Сыгран первый день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Копенгаген - Виктория Пльзень 1:3 БАТЭ - Штурм 1:1 Твенте - Бенфика 2:2 Арсенал - Удинезе 1:0 Лион - Рубин 3:1 Ответные матчи - 24 августа Завтра свои первые матчи сыграют Висла Краков - АПОЕЛ Маккаби Хайфа - Генк Динамо Загреб - Мальме Оденсе - Вильяреал Бавария - Цюрих Ответные встречи - 23 августа

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