Результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов

06:24, 17 августа 2011
Спорт
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Сыгран первый день

Сыгран первый день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Копенгаген - Виктория Пльзень 1:3

БАТЭ - Штурм 1:1

Твенте - Бенфика 2:2

Арсенал - Удинезе 1:0

Лион - Рубин 3:1

Ответные матчи - 24 августа

Завтра свои первые матчи сыграют

Висла Краков - АПОЕЛ

Маккаби Хайфа - Генк

Динамо Загреб - Мальме

Оденсе - Вильяреал

Бавария - Цюрих

Ответные встречи - 23 августа

 

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