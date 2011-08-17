Результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов
06:24, 17 августа 2011Спорт
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Сыгран первый день
Сыгран первый день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Копенгаген - Виктория Пльзень 1:3
БАТЭ - Штурм 1:1
Твенте - Бенфика 2:2
Арсенал - Удинезе 1:0
Лион - Рубин 3:1
Ответные матчи - 24 августа
Завтра свои первые матчи сыграют
Висла Краков - АПОЕЛ
Маккаби Хайфа - Генк
Динамо Загреб - Мальме
Оденсе - Вильяреал
Бавария - Цюрих
Ответные встречи - 23 августа
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