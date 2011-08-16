Центральная штаб-квартира УЕФА во время Евро-2012 разместится в Киеве

Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года центральная штаб-квартира УЕФА разместится в Киеве в гостинице “Hyatt”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

“Хочу анонсировать приятное событие – подписан контракт со штаб-квартирой УЕФА в Киеве и гостиницей Hyatt, которая будет выполнять функции центральной штаб-квартиры УЕФА на время проведения турнира. Напомню, что подписаны контракты со всеми остальными гостиницами в других городах-хозяевах Евро-2012, а именно с Donbass Palace, Kharkiv-Palace и Гостиницей “Леополис” во Львове”, - сообщил М.ЛУБКИВСКИЙ.

Он подчеркнул важность этих этапов организации чемпионата, потому что, по сути, в штаб-квартирах будет осуществляться управление проектом. “Здесь будет проживать руководство УЕФА, здесь будут приниматься все оперативные решения, которые касаются подготовки турнира... Отсюда будут передаваться импульсы во все города проведения чемпионата в Украине, именно с операционной точки зрения”, - объяснил М.ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, при определении гостиницы, в которой сможет разместиться центральная штаб-квартира УЕФА, были приняты во внимание сразу несколько критериев: удобное место расположения, соответствующее количество номеров, которое предлагается для использования, соответствующий высокий уровень сервиса.