На встречу президентов Украины и Польши Ахметов прилетел на собственном самолете

В государственной резиденции Президента Украины «Синегора», что в селе Гута Богородчанского района, закончилась встреча президентов Украины и Польши в узком кругу. После этой встречи в гетманском зале началась расширенная встреча, на которой должны согласовать общие действия по подготовке и проведению в Украине и Польше Чемпионата по футболу ЕВРО-2012.

Польскую сторону представляют, кроме Президента Польши Леха Качинского, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Яцик Ключковский, министр спорта Томаш Липец, глава администрации президента Польши Ельжбета Якубяк, первый заместитель министра иностранных дел Павел Кузнец, вице-директор бюро иностранных дел канцелярии президента Уршула Дорошевска. С украинской стороны, кроме Президента Украины Виктора Ющенко, будут принимать участие вице премьер-министр Украины Николай Азаров, министр по делам семьи молодежи и спорта Виктор Корж, заместитель председателя Секретариата Президента Александр Чалый, представитель Президента в Верховной Раде Роман Зварич, руководитель Офиса Президента Украины Руслан Демченко, заместитель министра иностранных дел Юрий Костенко и посол в Республике Польша Александр Моцик. Также на своем собственном самолете прибыл народный депутат от Партии регионов, владелец футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов.

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