Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

Таврия вошла в 10-очковую группу

Сегодняшним матчем завершился 6-й тур Чемпионата Украины по футболу Металлург - Таврия 1:3 (Лазич 62 - Назаренко 16, Фищук 19, Шиндер 50) С 10 очками вошла четвертой в группу команд, преследующих лидерскую тройку: Ворскла, Волынь, Кривбасс, Таврия. *** Напомним, что ранее в туре сыграли Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Идейе 38) Карпаты - Заря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощипко 38 авт.) Днепр - Шахтер 1:3 (Калинич 81 - Адриано 6, Жадсон 45, Фернандиньо 58) Оболонь - Металлист 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Кристальдо 29, Шавьер 35, Пластун 78 авт.) Кривбасс - Ворскла 0:0 Волынь - Александрия 3:1 (Шиков 6, 55, Майкон 21 - Таргамадзе 85 пен.) Ильичевец - Черноморец 1:1 (Ярошенко 66 пен. - Полянский 84 авт.) *** Матчи 7-го тура состоятся 19 августа Динамо (14) - Кривбасс (10) Заря (7) - Арсенал (9) 20 августа Александрия (4) - Оболонь (3) Черноморец (3) - Волынь (10) 21 августа Ворскла (10) - Днепр (8) Шахтер (16) - Ильичевец (5) Таврия (10) - Карпаты (4) Металлист (12) - Металлург (4)

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