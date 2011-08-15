Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:48, 15 августа 2011
Спорт
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Таврия вошла в 10-очковую группу

Сегодняшним матчем завершился 6-й тур Чемпионата Украины по футболу

Металлург - Таврия 1:3 (Лазич 62 - Назаренко 16, Фищук 19, Шиндер 50)

С 10 очками вошла четвертой в группу команд, преследующих лидерскую тройку: Ворскла, Волынь, Кривбасс, Таврия.

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Напомним, что ранее в туре сыграли

Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Идейе 38)

Карпаты - Заря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощипко 38 авт.)

Днепр - Шахтер 1:3 (Калинич 81 - Адриано 6, Жадсон 45, Фернандиньо 58)

Оболонь - Металлист 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Кристальдо 29, Шавьер 35, Пластун 78 авт.)

Кривбасс - Ворскла 0:0

Волынь - Александрия 3:1 (Шиков 6, 55, Майкон 21 - Таргамадзе 85 пен.)

Ильичевец - Черноморец 1:1 (Ярошенко 66 пен. - Полянский 84 авт.)

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Матчи 7-го тура состоятся

19 августа

Динамо (14) - Кривбасс (10)

Заря (7) - Арсенал (9)

20 августа

Александрия (4)  - Оболонь (3)

Черноморец (3) - Волынь (10)

21 августа

Ворскла (10) - Днепр (8)

Шахтер (16) - Ильичевец (5)

Таврия (10) - Карпаты (4)

Металлист (12) - Металлург (4)

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