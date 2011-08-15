Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
Таврия вошла в 10-очковую группу
Сегодняшним матчем завершился 6-й тур Чемпионата Украины по футболу
Металлург - Таврия 1:3 (Лазич 62 - Назаренко 16, Фищук 19, Шиндер 50)
С 10 очками вошла четвертой в группу команд, преследующих лидерскую тройку: Ворскла, Волынь, Кривбасс, Таврия.
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Напомним, что ранее в туре сыграли
Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Идейе 38)
Карпаты - Заря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощипко 38 авт.)
Днепр - Шахтер 1:3 (Калинич 81 - Адриано 6, Жадсон 45, Фернандиньо 58)
Оболонь - Металлист 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Кристальдо 29, Шавьер 35, Пластун 78 авт.)
Кривбасс - Ворскла 0:0
Волынь - Александрия 3:1 (Шиков 6, 55, Майкон 21 - Таргамадзе 85 пен.)
Ильичевец - Черноморец 1:1 (Ярошенко 66 пен. - Полянский 84 авт.)
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Матчи 7-го тура состоятся
19 августаДинамо (14) - Кривбасс (10)
Заря (7) - Арсенал (9)
20 августа
Александрия (4) - Оболонь (3)
Черноморец (3) - Волынь (10)
21 августаВорскла (10) - Днепр (8)
Шахтер (16) - Ильичевец (5)
Таврия (10) - Карпаты (4)
Металлист (12) - Металлург (4)