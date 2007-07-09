Совместная пресс-конференция Ющенко и Качинского

В 14.00, после завершения рабочей встречи президентов Украины и Польши Виктора ЮЩЕНКО и Леха КАЧИНСКОГО для согласования совместных действий по подготовке и проведению в Украине и Польше Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, состоится совместная пресс-конференция президентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, пресс-конференцию будут транслировать в прямом эфире НТКУ, “5 канал”, 24 канал и Всемирная служба “УТР”.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО находится с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.