Шеве сломали челюсть

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Шевченко в матче чемпионата Украины с "Арсеналом" (2:0) получил удар в лицо. Сразу после окончания матча форвард был направлен на обследование в клинику, где ему был поставлен диагноз "перелом челюсти", сообщает Newsru.

В одном из столкновений второго тайма ветеран получил удар в лицо и далеко не сразу сумел подняться с газона. Получив первую помощь от врачей за пределами поля, которые "заморозили" место удара, Шевченко вернулся в игру, но вскоре острые болевые ощущения вернулись, и нападающий был вынужден попросить замену.

Сразу после окончания матча Шевченко был направлен на обследование в столичную клинику "Борис", где футболисту был поставлен неутешительный диагноз - "перелом челюсти". В воскресенье будет принято решение относительно методики лечения полученной Шевченко травмы. Не исключено, что футболист отправится для дополнительного обследования в одну из зарубежных клиник.

Что касается сроков возвращения нападающего в строй, то динамовские врачи затрудняются дать точный ответ на этот вопрос, но очевидно, что Шевченко, судя по всему, пропустит оба матча с болгарским "Литексом" в рамках 4 квалификационного раунда Лиги Европы.