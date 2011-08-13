Результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

22:17, 13 августа 2011
Спорт
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Шахтер и Динамо получают 3 балла

Завершились очередные матчи 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Идейе 38)

Карпаты - Заря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощипко 38 авт.)

Днепр - Шахтер 1:3 (Калинич 81 - Адриано 6, Жадсон 45, Фернандиньо 58)

Оболонь - Металлист 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Кристальдо 29, Шавьер 35, Пластун 78 авт.) 

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Напомним, что вчера сыграли

Кривбасс - Ворскла 0:0

Завтра тур продолжат...

Волынь (7) - Александрия (4)

Ильичевец (4) - Черноморец (2)

... и завершат 15 августа

Металлург (4) - Таврия (7)

 

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