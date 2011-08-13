Результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
22:17, 13 августа 2011Спорт
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Шахтер и Динамо получают 3 балла
Завершились очередные матчи 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Идейе 38)
Карпаты - Заря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощипко 38 авт.)
Днепр - Шахтер 1:3 (Калинич 81 - Адриано 6, Жадсон 45, Фернандиньо 58)
Оболонь - Металлист 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Кристальдо 29, Шавьер 35, Пластун 78 авт.)
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Напомним, что вчера сыграли
Кривбасс - Ворскла 0:0
Завтра тур продолжат...
Волынь (7) - Александрия (4)
Ильичевец (4) - Черноморец (2)
... и завершат 15 августа
Металлург (4) - Таврия (7)
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