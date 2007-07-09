Польские фанаты сорвали матч Кубка Интертото

Матч Кубка Интертото между литовской "Ветрой" и польской "Легией не был доигран из-за беспорядков.

Как сообщает Сегодня со ссылкой на литовское агентство Delfi, матч второго раунда Кубка Интертото между литовской "Ветрой" и польской "Легией", который вчера проходил в Вильнюсе, не был доигран из-за беспорядков, устроенных польскими болельщиками.

После первого тайма, закончившегося со счетом 2:0 в пользу "Ветры", на стадионе началась массовая потасовка болельщиков польского клуба с полицией. К началу второго тайма органам правопорядка все-таки удалось навести порядок, однако вскоре столкновения полиции с польскими фанатами начались вновь, и на 54-й минуте арбитр матча словак Марио Влк принял решение прекратить встречу и увести команды в раздевалки.

После матча было задержано около ста болельщиков, а четыре фаната и один полицейский получили легкие ранения.