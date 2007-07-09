Шовковский завел двухколесного друга (фото)

В гараже у вратаря киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Шовковского - пополнение. Представительному серебристому «Ягуару» пару составил мотоцикл «Ямаха Миднайт 1300». О своем новом увлечении голкипер рассказал официальному сайту ФК "Динамо".

Впервые идея прокатиться на мотоцикле появилась два года назад, во время отдыха на Сардинии. Греческий остров вулканического происхождения и дабы добраться из отеля до берега моря, необходим был транспорт. Но тогда, не имея навыков вождения, брать мотоцикл на прокат было рискованно. Пересесть в Киеве на мотоцикл меня сподвигли друзья. Взял десять уроков у профессионального инструктора, из которых три последних ездил самостоятельно.", - поведал голкипер.

Шовковский похвастался своим умением водить мотоцикл: "На мотоцикле, в первую очередь, необходимо думать о безопасности. У наших водителей напрочь отсутствует культура вождения. На мне всегда шлем, перчатки, специальная куртка. В городе редко превышаю скорость 40-50 километров, по трассе могу разогнаться до ста. Мотоцикл мощный. На нем с места «делаю» любое авто.