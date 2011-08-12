Кривбасс и Ворскла открыли 6-й тур Чемпионата Украины по футболу

21:41, 12 августа 2011
Спорт
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Боевая, но бесполезная ничья

Нулевой ничьей завершился первый матч 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

Кривбасс - Ворскла 0:0

Команды с равным количеством очков (по 10) преследуют лидерскую тройку.

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Завтра тур продолжат...

Арсенал (9) - Динамо (11)

Карпаты (1) - Заря (7)

Днепр (8) - Шахтер (13)

Оболонь (2) - Металлист (11)

...14 августа...

Волынь (7) - Александрия (4)

Ильичевец (4) - Черноморец (2)

... и завершат 15 августа

Металлург (4) - Таврия (7)

 

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