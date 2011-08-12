Кривбасс и Ворскла открыли 6-й тур Чемпионата Украины по футболу
21:41, 12 августа 2011Спорт
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Боевая, но бесполезная ничья
Нулевой ничьей завершился первый матч 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
Кривбасс - Ворскла 0:0
Команды с равным количеством очков (по 10) преследуют лидерскую тройку.
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Завтра тур продолжат...Арсенал (9) - Динамо (11)
Карпаты (1) - Заря (7)
Днепр (8) - Шахтер (13)
Оболонь (2) - Металлист (11)
...14 августа...Волынь (7) - Александрия (4)
Ильичевец (4) - Черноморец (2)
... и завершат 15 августа
Металлург (4) - Таврия (7)
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