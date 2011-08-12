Кривбасс и Ворскла открыли 6-й тур Чемпионата Украины по футболу

Боевая, но бесполезная ничья

Нулевой ничьей завершился первый матч 6-го тура Чемпионата Украины по футболу Кривбасс - Ворскла 0:0 Команды с равным количеством очков (по 10) преследуют лидерскую тройку. *** Завтра тур продолжат... Арсенал (9) - Динамо (11) Карпаты (1) - Заря (7) Днепр (8) - Шахтер (13) Оболонь (2) - Металлист (11) ...14 августа... Волынь (7) - Александрия (4) Ильичевец (4) - Черноморец (2) ... и завершат 15 августа Металлург (4) - Таврия (7)

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