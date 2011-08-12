Двое украинских альпинистов погибли на Северном Кавказе

Два украинских альпиниста сорвались с трехкилометровой высоты в горах Северной Осетии, где проходит международный альпинистский сбор: по предварительным данным, оба спортсмена погибли, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МЧС.

К месту ЧП направились спортсмены, приехавшие на международный сбор, три альпиниста подразделения спасателей и десять человек из североосетинского поисково-спасательного отряда.

Группа совершала восхождение на высоту Уилпата. Международный сбор в Цейском ущелье собрал в общей сложности около 200 альпинистов.