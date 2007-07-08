Владимир Кличко дрался со сломанной рукой

Украинский боксер Владимир Кличко, победивший в ночь с субботы на воскресенье американца Лэймона Брюстера, большую часть поединка провел со сломанной рукой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.

По словам Али Башира, ассистента тренера украинца, проблемы с запястьем левой руки у Кличко-младшего начались еще в первом раунде. Сразу после боя врачи применили заморозку, а затем наложили украинцу гипс. Как заявил Башир, на лечение травмы потребуется два месяца.

Впрочем, перелом не особенно помешал украинскому тяжеловесу, который не раз пользовался левой рукой при джебах. После шестого раунда тренерский штаб Брюстера попросил рефери остановить бой. А Кличко, победивший техническим нокаутом, отстоял титул чемпиона мира по версии IBF.