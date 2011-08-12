ФИФА пожизненно дисквалифицировала шесть арбитров.

Бригады судей из Венгрии (Колош Ленгиел, Янош Чак, Кристиан Шельмеци) и Боснии (Синиша Зрнич, Кенан Байрамович, Ризах Ридалович) в феврале обслуживали товарищеские поединки Латвия - Боливия (2:1) и Эстония - Болгария (2:2) соответственно.

Все голы в этих поединках, которые проходили в Турции, были забиты с пенальти, информирует "Спорт-Экспресс". По мнению ФИФА, игры носили договорной характер.