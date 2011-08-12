В Киеве стартовал чемпионат мира по дзюдо среди кадетов

11 августа в столичном Дворце спорта стартовал чемпионат мира по дзюдо среди кадетов.

Соревнования такого уровня проходят в столице впервые в истории Украины: в чемпионате примут участие более 650 спортсменов из 57 стран. Продлится чемпионат до 14 августа, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Приветствовал участников соревнований председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

«Очень приятно сознавать, что руководство Международной федерации дзюдо местом его проведения выбрало столицу Украины – город Киев. Я благодарен Федерации дзюдо Украины за то, что завоевали право принимать в Киеве спортсменов и тренеров из 57 стран мира, которые приехали в наш город, чтобы в упорной борьбе показать нам свое спортивное мастерство. Уверен, среди тех, кто выйдет сегодня на татами, есть будущие чемпионы мира. Искренне желаю всем участникам спортивной удачи, благополучия, здоровья и добра», – сказал А.ПОПОВ.

На татами в киевском Дворце спорта зрители увидят лучших спортсменов России, Франции, Бразилии, Японии, Грузии, Кореи, среди которых чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и Украины.

Общая сумма финансовой поддержки чемпионата составляет 280 тысяч гривен.

Организаторы - Федерация дзюдо Украины, Киевская городская государственная администрация, Государственный департамент молодежи и спорта.