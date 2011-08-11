Профсоюз футболистов Испании объявил забастовку

21:46, 11 августа 2011
Спорт
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Игроки хотят гарантий

Профсоюз футболистов Испании объявил забастовку, которая начнется в ближайшие десять дней и распространится на два первых тура чемпионата страны, сообщает Би-би-си.

Союз требует гарантий того, что игрокам будет выплачиваться зарплата даже в том случае, если их клуб будет испытывать финансовые трудности.

В течение последних лет в клубах иногда возникали ситуации, когда их руководство было не в состоянии заплатить футболистам из-за финансовых проблем.

 

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