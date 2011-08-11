Украинки в Америке попали в золотое «яблочко»

Сборная Украины по стрельбе из классического лука завоевала комплект наград на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Огдене (США).

Как сообщает “ПроСпорт”, украинская сборная завоевала золото, серебро и две бронзы.

В частности, золотую медаль завоевали женщины. В финале командных соревнований Нина МИЛЬЧЕНКО, Екатерина ПАЛЕХА и Екатерина ЯВОРСКАЯ победили сборную Индии - 213:210.

Серебро завоевала Дмитрий ГРАЧЕВ, уступив в финале американцу Бреди ЭЛЛИСОНУ (2:6).

Бронзовым призером стала мужская команда. Маркиян ИВАШКО, Дмитрий ГРАЧЕВ и Виктор РУБАНОВ победили команду Индии (222:218).

Еще одну бронзу завоевали Д.ГРАЧЕВ и Н.МИЛЬЧЕНКО в миксте, взяв верх над итальянцами (150:143).

В общекомандном зачете украинцы разделили второе место с итальянцами (по 4 медали). А первой стала сборная США, у которой десять медалей (7-2-1).

Украинская сборная была представлена только в стрельбе из классического лука.