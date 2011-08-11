Суркис: Я против Бандеры, Сталина и Берии на стадионе

Президент "Динамо" Игорь Суркис не увольнял побитого фанатами сотрудника клуба Андрея Саламатова. И осуждает действия футбольных болельщиков.

- Лично я никого не увольнял. Я вообще в отпуске, поэтому не могу никого уволить,- сказал Игорь Михайлович в комментарии Gazeta.ua.- А что касается случившегося, то это полный беспредел. Когда я в свое время говорил, что не приведу ребенка на стадион, меня упрекали в непатриотизме к клубу. А как иначе, если слышится один сплошной мат и оскорбления. Когда они в мой адрес, это такое дело, как говорится, благодарность за те деньги и силы, которые я вкладывают в клуб. Но на подобный беспредел мы будем реагировать очень серьезно.

Относительно того, какие меры планирует предпринять руководство клуба Суркис сказал:

- Мы будет бороться всеми доступными методами. В частности, наберем нужное количество профессионалов, с помощью которых займемся отслеживанием так называемых "болельщиков", которых затем просто не будем пускать на стадион. Желательно, чтобы нам помогали правоохранительные органы. Насколько мне известно, Верховная Рада приняла новый закон, по которому милиция может присутствовать на стадионе. Раз так, значит будем решать вопрос о возвращении милиции на трибуны. Не хочу делать из этого никакой политики, но УЕФА подобные инциденты очень жестко пресекает, мы постоянно платим штрафы в Премьер-лигу. Не говоря о том, что у нас Евро-2012 на носу.

Касательно пострадавшего сотрудника, мы ему окажем всяческую помощь, оплатим его лечение. Я с ним поговорю, ведь что-то его заставило одного пойти против львовских болельщиков, которые могли неадекватно среагировать. Что, собственно, и произошло. Тех, в свою очередь, тут же поддержали болельщики "Динамо". У них всегда возбужденное состояние, оно и понятно, футбол. Но это не дает никакого права совершать подобные поступки. Все можно и нужно объяснять словами.

Выразил президент «Динамо» и свое отношение к присутствию на матчах баннеров с такими людьми, как Шухевич и Бандера.

- Не должно быть никаких политических портретов. Неважно ,кто это — Бандера, Сталин, Берия. Тем более, диктор об этом постоянно предупреждает. Сколько раз, когда жгут фаера, он напоминает о детях и пожилых людях на стадионе.

Я встречался с ультрасами, пытался идти им навстречу. Смена эмблемы была их идеей, нате вам новую эмблему. Убрали жесткий контроль, сделали абонементы по доступной цене. Словом все, чтобы они могли поддерживать команду, требовали с нее результат. За результат я готов отвечать. Но терпеть проявления политики, насилия, экстремизма мы не будем. Иначе вообще окажемся отлученными от европейского футбола.

Постоянно каким-то образом умудряются проносить пиротехнику, другие запрещенные предметы. Приходится обыскивать людей, унижать их достоинство. Но что поделать, если они по-другому не понимают?, - посетовал Суркис.