Блохин: Наконец увидел на поле команду

Футбол, который показала сборная Украины в проигранной встрече команде Швеции, даже превзошел надежды ее главного тренера.

Об этом Олег Блохин заявил на послематчевой пресс-конференции.

"В целом, игрой я доволен. Почему? Потому что после двух бань и одной тренировки команда выглядела достойно", - считает он.

"Первые 25 минут мы привыкали друг к другу, поскольку так получается, что каждую игру мы проводим в новом составе", - отметил тренер.

По его словам, в целом, было очень много борьбы, отдачи, и Олегу Владимировичу понравилось, что на поле был коллектив, который борется.

"Были моменты и у нас, и у шведов. Второй тайм мы играли с преимуществом, и, конечно, досадно снова проигрывать на 93-й минуте", - признал он.

"Хотел бы поблагодарить харьковских болельщиков. Хоть стадион и не был полностью заполнен, но нас хорошо поддерживали - приятно играть в такой атмосфере, а не при полупустых трибунах", - намекнул Блохин на матч в Донецке.

"Игра Милевского? Чудес не бывает. Я бы не хотел переходить на личности. В целом, я ожидал игры хуже, чем показала команда. Нельзя тренировать команду один день и выйти против Швеции, которая уже 4 года играет в одном составе", - отметил он.

Напоследок Блохин еще раз прибавил, что наконец, увидел у Украины команду и пообещал устранить ошибки, которые есть, так же, как и проводить коррекцию в составе.

Чемпіон