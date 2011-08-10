Сборная Украины проиграла на последних минутах
23:27, 10 августа 2011Спорт
1841
"Легким движением ноги"
Сборная Украины по футболу проиграла товарищеский матч сборной Швеции 0:1
На 90+2 минуте после разрезной передачи Хисен Тобиас легким движением ноги пробросил мяч мимо вратаря Андрея Диканя.
***
Результаты других товарищеских игр
Литва – Армения 3:0
Азербайджан – Македония 0:1
Латвия – Финляндия 0:2
Белоруссия – Болгария 1:0
Кипр – Молдавия 3:2
Япония – Южная Корея 3:0
Китай – Ямайка 1:0
Казахстан – Сирия 1:1
Кот д`Ивуар – Израиль 4:3
Венгрия – Исландия 4:0
Норвегия – Чехия 3:0
Албания – Черногория 3:2
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter