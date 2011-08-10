Сборная Украины проиграла на последних минутах

"Легким движением ноги"

Сборная Украины по футболу проиграла товарищеский матч сборной Швеции 0:1 На 90+2 минуте после разрезной передачи Хисен Тобиас легким движением ноги пробросил мяч мимо вратаря Андрея Диканя. *** Результаты других товарищеских игр Литва – Армения 3:0 Азербайджан – Македония 0:1 Латвия – Финляндия 0:2 Белоруссия – Болгария 1:0 Кипр – Молдавия 3:2 Япония – Южная Корея 3:0 Китай – Ямайка 1:0 Казахстан – Сирия 1:1 Кот д`Ивуар – Израиль 4:3 Венгрия – Исландия 4:0 Норвегия – Чехия 3:0 Албания – Черногория 3:2

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