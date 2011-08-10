Сборная Украины проиграла на последних минутах

23:27, 10 августа 2011
Спорт
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"Легким движением ноги"

Сборная Украины по футболу проиграла товарищеский матч сборной Швеции 0:1

На 90+2 минуте после разрезной передачи Хисен Тобиас легким движением ноги пробросил мяч мимо вратаря Андрея Диканя.

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Результаты других товарищеских игр

Литва – Армения 3:0

Азербайджан – Македония 0:1

Латвия – Финляндия 0:2

Белоруссия – Болгария 1:0

Кипр – Молдавия 3:2

Япония – Южная Корея 3:0

Китай – Ямайка 1:0

Казахстан – Сирия 1:1

Кот д`Ивуар – Израиль 4:3

Венгрия – Исландия 4:0

Норвегия – Чехия 3:0

Албания – Черногория 3:2

 

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