Сегодня состоится поединок Кличко с Брюстером за титул чемпиона IBF

Сегодня состоится поединок за титул чемпиона IBF в супертяжелом весе между действующим чемпионом IBF украинцем Владимиром КЛИЧКО и американцем Леймоном БРЮСТЕРОМ.

Прямая телевизионная трансляция поединка состоится на телеканале "Студия 1+1" в 23.15 с повтором завтра, 8 июля, в 07.00.

Как сообщает allboxing.ru, вчера в Гамбурге состоялась официальная процедура взвешивания участников поединка. Значимость этого боя определяется не только стоящим на кону титулом, но и тем, что В.КЛИЧКО попытается взять реванш у своего соперника Л.БРЮСТЕРА за поражение техническим нокаутом в апреле 2004 года.

Претендент на титул Л.БРЮСТЕР первым вышел на взвешивание, и весы под ним показали 227 фунтов (103 кг), что всего на один фунт больше, чем в первом поединке между этими боксерами. Вес В.КЛИЧКО составил 243 фунта (110 кг) — именно с таким весом украинский боксер вышел на первый бой с Л.БРЮСТЕРОМ.

Противники не стали делать никаких заявлений по поводу предстоящего боя, и после традиционного обмена взглядами покинули площадку для взвешивания.

Судить сегодняшний поединок в ринге будет известный американский рефери Сэм ВИЛЬЯМС.