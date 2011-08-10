Блохин подозревает Ярмоленко и Ракицкого в симуляции травм

Тренер сборной Украины Олег Блохин выразил подозрение, что нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко и защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий симулируют свои травмы.

"Врачи мне доложили, что у Ярмоленко гематома приводящей мышцы, а у Ракицкого - старая травма колена, которая время от времени тревожит болевыми ощущениями. Я с таким коленом (отслаивание хряща) играл лет десять!", - заявил Блохин на пресс-конференции накануне матча Украина - Швеция.

"Меня больше всего интересует, будут ли играть в следующем туре чемпионата Украины Ярмоленко и Ракицкий", - прибавил Олег Владимирович.

Блохина тревожит такое отношение молодых футболистов к игре за сборную Украины. Он заверил, если его подозрения подтвердятся, вызова в сборную игроки не получат.

"Глядя на такое отношение, я задумаюсь - незаменимых, как говорят, нет", - резюмировал тренер "сине-желтых".

ТСН